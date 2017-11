Lieksa houkuttelee uusia työntekijöitä rekrymessuilla

Lieksa hakee lisää uutta työvoimaa järjestämällä samanaikaisesti rekrymessut Joensuussa, Kajaanissa, Imatralla ja Lappeenrannassa 30.11. Messujen tavoitteena on saada aktivoitua sekä työttömiä työnhakijoita, mutta myös työssäkäyviä ja opiskelijoita aktiivisen työnhaun pariin. Lieksan TE-palvelut on lähettänyt kutsuja näiden paikkakuntien työnhakijoille, joiden on tarkoitus tulla paikalle kunkin kaupungin TE-palveluiden kokoustiloihin.



Rekrytointitilaisuudessa on yhteensä kaksitoista lieksalaisyritystä kertomassa avoinna olevista ja avoimiksi tulevista työpaikoista sekä harjoittelumahdollisuuksista.



Amcor Flexibles Finland Oy:n Lieksan tehdas on yksi rekrymessuille etäyhteydellä osallistuvista yrityksistä. Tällä hetkellä 75 työntekijää työllistävälle tehtaalle kuuluu varsin hyvää.



- Uusia markkinoita ulkomaille on avautunut ja saimme kaksi uutta asiakasta, toisen Englannista ja toisen Saksasta. Muutama uusi henkilö on jo aloittanut työnsä tehtaassa ja lisätyöntarve on mahdollista ensi keväänä sanoo tehtaanjohtaja Harri Kontiainen.



(Martti Heikkinen)



Lisää Lieksan Lehdessä 25.11.